Gratis ondersteuning voor Ondernemers bij Loket Zelfstandigen

HOOGEZAND – Het Loket Zelfstandigen van de gemeente Midden-Groningen begrijpt de uitdagingen waarmee ondernemers in het midden- en kleinbedrijf worden geconfronteerd. Zij biedt kosteloos advies en begeleiding aan, gericht op zowel startende als gevestigde ondernemers.

Of men nu een ambitieuze starter is of al een gevestigde ondernemer, het Loket Zelfstandigen staat klaar met persoonlijk advies en begeleiding, afgestemd op specifieke behoeften. En of het nu gaat om het verkennen van groeikansen, navigeren door reorganisaties of voorbereiden van een bedrijfsoverdracht, het Loket Zelfstandigen is er om te ondersteunen.

Ondersteuning

Afspraken worden gepland in het Huis van Cultuur en Bestuur op een tijdstip naar keuze, inclusief avondafspraken en alternatieve locaties. De eenvoudige aanpak van het Loket Zelfstandigen omvat luisteren naar het verhaal van de ondernemer en vervolgens de benodigde ondersteuning bieden. Het Loket Zelfstandigen staat niet alleen klaar voor ondernemers, maar ook voor hun partners.

Contact

Neem vandaag nog contact op met het loket Zelfstandigen via e-mail loketzelfstandigen@midden-groningen.nl of telefoon 0598-373700. Het Loket Zelfstandigen staat dagelijks klaar om ondernemingen een stap verder te helpen.

Foto: Ondernemersadviseurs Johannes Christiaanse en Bob Kempinga.