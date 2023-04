Hans Nijland opent showterrein Siblu Village Meerwijck

KROPSWOLDE – Vrijdag 28 april was de feestelijke opening van het showterrein op Camping Siblu Meerwijck aan Strandweg 2 in Kropswolde. Oud-directeur van FC Groningen Hans Nijland was als gast op het park aanwezig en werd dankbaar bereid gevonden om de opening extra glans te geven.

“In verband met de verbouwing van ons huis hebben mijn vrouw en ik hier een tijdelijk onderkomen gehad in een van de chalets. We hebben twee heerlijke weken achter de rug op dit prachtige park. Maar de verbouwing van ons huis is nu klaar en we checken vandaag weer uit”, aldus Nijland. “Maar we komen hier zeker weer terug. Het verblijf op het park is ons zeer goed bevallen en de ontwikkeling van het nieuwe parkgedeelte Waterwijck heeft onze aandacht getrokken. Wij overwegen nu om hier een chalet te kopen waar we het gehele jaar door in ons eigen chalet kunnen ontspannen en recreëren wanneer het ons uitkomt. Dichtbij huis maar toch helemaal er uit. Dat spreekt ons enorm aan”, vertelt Nijland.

Siblu Villages Meerwijck is sinds april 2022 actief in Kropswolde, waar het V.O.F Kampeerterrein-Jachthaven Meerwijck heeft overgenomen. Sindsdien maakt het park een transformatie door waarbij een gehele upgrade van het park wordt gerealiseerd. Parkmanager Niels de Vrieze: “Siblu staat voor kwaliteit en duurzaamheid waarbij onze focus op jaargasten ligt en we een langdurige relatie met onze parkgasten aangaan. De eigenaren van onze chalets zijn eigenlijk ook een stukje eigenaar van het park. Wij ontzorgen de chaleteigenaars door ook de verhuur van het chalet voor de klant te verzorgen, mocht de klant gebruik willen maken van ons verhuurprogramma”.

Over Siblu Villages

Siblu Villages is eigenaar en uitbater van meer dan 30 grote familievakantieparken in Frankrijk en Nederland. Siblu’s vakantieparken liggen verspreid over Normandië, de Bretonse kustlijn, het westen van Frankrijk, het Loiredal, de Middellandse Zeekust, Zeeland, de Waddenzee en sinds kort aan het Zuidlaardermeer. De parken hebben Nederlands, Duits, Frans en Engels sprekend personeel en de faciliteiten zijn gericht op gezinnen met een combinatie van accommodaties zoals stacaravans en chalets. De vakantieparken zijn voornamelijk ingedeeld met 4 sterren.

Siblu heeft twee verschillende activiteiten: de verhuur van korte of lange verblijven in hun stacaravans en de verkoop ervan met de mogelijkheid om de aangekochte stacaravan te laten verhuren door Siblu.

Foto: Jan Bos Pers