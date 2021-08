McDonald’s start bouw van restaurant in Hoogezand

HOOGEZAND – De bouw van McDonald’s restaurant Hoogezand is begonnen. Het nieuwe restaurant aan de A7 op bedrijvenpark Rengers verwacht in november haar deuren te openen en gaat in de directe omgeving ruim tachtig arbeidsplaatsen bieden. Scott Berendsen wordt de Franchisenemer van restaurant Hoogezand. Hij heeft veel ervaring bij het familierestaurant; als scholier begon hij er te werken als Crewlid bij verschillende McDonald’s restaurants in de regio. De wervingscampagne voor nieuwe Crewleden start morgen.

Het nieuwe restaurant wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo wordt het restaurant volledig gasloos en krijgt het groene energie, een warmte terugwinsysteem om met keukenwarmte de lobby te verwarmen, energiezuinige friteuses, waterbesparende urinoirs en LED-verlichting.

Gasten die onderweg zijn kunnen letterlijk en figuurlijk bijtanken bij McDonald’s; elektrische snellaadpunten worden geïnstalleerd op het parkeerterrein. En met de dubbele drivelane in de McDrive kunnen twee auto’s tegelijkertijd een bestelling plaatsen. In een volle bezetting onder reguliere omstandigheden biedt het restaurant 150 zitplaatsen binnen en eveneens 150 zitplaatsen buiten op het terras. Gasten kunnen in het restaurant genieten van verse koffiespecialiteiten bereid door McCafé barista’s. Voor jonge gasten is er vermaak met een Playland binnen en buiten het restaurant.

Aankomend Franchisenemer Scott Berendsen kijkt enorm uit naar het ontvangen van zijn eerste gasten: “Ik ben trots dat ik mijn eerste stappen als ondernemer binnen de McDonald’s familie mag zetten. Het restaurant moet een ontmoetingsplaats worden voor alle Hoogezanders en mensen uit de buurt. Het runnen van een goed restaurant begint met goede medewerkers, daar zijn we nu hard naar op zoek. Werken bij McDonald’s is niet alleen een leuke bijbaan, je kan jezelf er ook enorm ontwikkelen. Naast een erkend mbo-diploma heeft McDonald’s afgelopen jaar ook een associate degree programma op hbo-niveau toegevoegd aan de McDonald’s Academy. We zoeken zowel collega’s die in de keuken willen werken als Crewleden die onze gasten als host(ess) in het restaurant ontvangen en aan tafel bedienen. En daar hoort af en toe ook een opruimronde bij. Als goede buur nemen we uiteraard onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een schone buurt, in samenwerking met onze directe omgeving.”

Franchisenemer Berendsen en zijn team nodigen op 26, 27 en 28 augustus geïnteresseerden en werkzoekenden uit bij winkelcentrum De Hooge Meeren om er zonder afspraak via een speeddate achter te komen of werken bij McDonald’s Hoogezand een goede match oplevert.

Foto: McDonald’s Nederland