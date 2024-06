Midden-Groningen kent minste groei in aantal zonnepanelen

MIDDEN-GRONINGEN – In Midden-Groningen liggen momenteel 13.951 zonnepanelen op daken van eengezinswoningen, een stijging van 11,5 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit is de kleinste groei van alle gemeenten in de provincie Groningen. Na de stad Groningen (68,4 procent) heeft Midden-Groningen echter procentueel de meeste zonnepanelen (61,7 procent). Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze relatief lage groeicijfers kunnen worden verklaard door het al hoge percentage zonnepanelen in Midden-Groningen.

Vermogen

Volgens het Algemeen Dagblad hebben de zonnepanelen op de daken van de huizen in Midden-Groningen samen een vermogen van 52.550 kilowatt, wat neerkomt op 3,8 kilowatt per zonnedak. Een jaar geleden was dit gemiddelde 3,7 kilowatt.

Landelijke cijfers

Hoewel specifieke cijfers voor Midden-Groningen ontbreken, leverden particuliere zonnepanelen in heel Nederland het afgelopen jaar 8.662 miljoen kilowattuur aan stroom op. Dit is een record, maar de stijging was minder sterk dan in de vier voorgaande jaren. Deze hoeveelheid zonnekracht is voldoende om alle woningen in Noord-Holland en Zuid-Holland een jaar lang van stroom te voorzien.

Overzicht gemeenten in provincie Groningen

Hieronder volgt een overzicht van de stijging van zonnepanelen, het huidige aantal zonnepanelen en het percentage eengezinswoningen met zonnepanelen per gemeente in de provincie Groningen:

Groningen : +14,7 procent, 33.067, 68,4 procent

: +14,7 procent, 33.067, 68,4 procent Midden-Groningen : +11,5 procent, 13.951, 61,7 procent

: +11,5 procent, 13.951, 61,7 procent Veendam : +13,1 procent, 5.812, 56,5 procent

: +13,1 procent, 5.812, 56,5 procent Oldambt : +18,2 procent, 8.715, 55,9 procent

: +18,2 procent, 8.715, 55,9 procent Westerkwartier : +21,9 procent, 13.893, 55,1 procent

: +21,9 procent, 13.893, 55,1 procent Eemsdelta : +12,7 procent, 10.134, 53,8 procent

: +12,7 procent, 10.134, 53,8 procent Het Hogeland : +13,0 procent, 10.726, 52,4 procent

: +13,0 procent, 10.726, 52,4 procent Pekela : +24,3 procent, 2.375, 46,5 procent

: +24,3 procent, 2.375, 46,5 procent Stadskanaal : +28,6 procent, 5.305, 44,5 procent

: +28,6 procent, 5.305, 44,5 procent Westerwolde: +26,9 procent, 4.250, 41,6 procent

Deze cijfers tonen aan dat hoewel de groei van zonnepanelen in Midden-Groningen het laagst is, de gemeente nog steeds een hoog percentage van eengezinswoningen met zonnepanelen heeft. De meeste zonnepanelen in Groningen liggen op daken van woningen in de gemeente Groningen.

Foto: MariaGodfrida/Pixabay