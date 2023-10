Zoek mee naar paddenstoelen in het Slochterbos

SLOCHTEREN – Op zaterdag 14 oktober gaat IVN Noord-Groningen op zoek naar paddenstoelen bij de Fraeylemaborg in Slochteren. Deze natuurvereniging is benieuwd of ze op de grond in het Slochterbos andere paddenstoelen aantreffen dan op de klei in Noord-Groningen.

Er gaat geen gids mee, maar er wordt geprobeerd de paddenstoelen zelf te determineren met behulp van zoekkaarten, paddenstoelenboekjes en spiegeltjes (om onder de hoed te kijken). En er zijn allerlei apps waarmee paddenstoelen op naam kunnen worden gebracht. Ook niet IVN-leden zijn van harte welkom. De start is om 10.00 uur op de parkeerplaats van de Fraeylemaborg en duurt tot circa 11.30 uur. Aanmelden en/of vragen kan via jcfklatter@gmail.com. De excursie is gratis.

Foto: Ingezonden