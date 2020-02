SP geeft dartbord met hoofd van Baudet als afscheidscadeau

HOOGEZAND – Maarten Kluit, de opgestapte voorzitter van SP-fractie Midden-Groningen, ontving een ‘ludiek’ afscheidscadeau van de SP.

Tijdens het afscheidsdiner kreeg de voormalige fractievoorzitter onder andere een dartbord met daarop een foto van Thierry Baudet, de partijleider van Forum voor Democratie. Kluit noemt het cadeau op Twitter een ‘dartbordje in stijl’ maar heeft de tweet inmiddels verwijderd.

Ophef

Het is niet de eerste keer dat er ophef is rondom de voormalige fractievoorzitter. Begin dit jaar raakte Kluit in opspraak toen hij Baudet op Twitter meermaals had uitgemaakt voor ‘Nazi’. Eerst als SP-raadslid en later op persoonlijke titel. De ophef leidde tot het vertrek van Kluit bij de SP-fractie van de gemeente Midden-Groningen.

Foto: Chasalin/Twitter