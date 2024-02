Terug naar de 70’s & 80’s tijdens Disco Night Fever Zuidbroek

ZUIDBROEK – Na het grote succes van voorgaande edities komt DISCO NIGHT FEVER op zaterdag 13 april 2024 weer naar Van der Valk Hotel Groningen – Zuidbroek. DISCO NIGHT FEVER is een heerlijk dansfeest en neemt je mee terug naar de 70’s & 80’s.

Disco Night Fever neemt je mee terug naar de tijd dat de discolampen alleen nog maar groen, rood en blauw waren. De mobiele telefoons rinkelden of bliepten niet en iedereen showde zijn nieuwste danspasjes tegenover elkaar op de dansvloer. De hits uit de 70’s en 80’s staan nog steeds hoog genoteerd in alle discolijsten.

Herbeleef de 70’s & 80’s

Legendarisch waren de 70’s & 80’s en je kunt ze samen met al jouw vrienden en vriendinnen opnieuw beleven in de mooiste locatie die Zuidbroek rijk is. Verkleden in een op-en-top disco outfit mag, maar is niet verplicht. Meer info via disconightfever.nl.

Foto: Disco Night Fever