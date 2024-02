Tocht om de Noord in 2024: Wandelen langs Waterwonderen

HOOGEZAND – Wandelfestival Tocht om de Noord 2024 zal op 28 en 29 september plaatsvinden in de gemeente Midden-Groningen, met als centrale start- en finishlocatie Hoogezand. Het thema luidt Wandelen langs waterwonderen.

Tocht om de Noord is dé jaarlijkse ontdekkingstocht door Groningen waarbij al je zintuigen worden geprikkeld. Ieder jaar staat één zintuig centraal. In 2024 is dat het zintuig ‘zien’. Er valt namelijk heel veel te zien en te ontdekken, bijvoorbeeld over de rijke geschiedenis van Midden-Groningen met betrekking tot de scheepvaart. Wat is er nog terug te vinden van die ‘Groningse glorie’? Nog steeds speelt water een belangrijke rol in dit gebied. Denk aan de vele Groninger diepen en maren, het prachtige natuurgebied ’t Roegwold en verschillende bijzondere lintdorpen langs het water. En niet te vergeten de vele mooie wandelpaden langs bijvoorbeeld het Zuidlaardermeer, Dannemeer en Schildmeer.

Verleden en toekomst

We gaan uitgebreid terugblikken naar het rijke verleden, maar schetsen ook heldere vooruitzichten op de toekomst. Wat zijn de belangrijkste waterthema’s voor Groningen in de komende jaren? Tijdens Tocht om de Noord krijgen we alvast een voorproefje. We staan (letterlijk) stil bij de water-uitdagingen van de toekomst en we krijgen een inkijkje in het belangrijke werk dat bijvoorbeeld waterschap Hunze en Aa’s en Waterbedrijf Groningen verrichten in Midden-Groningen. De inschrijving voor Tocht om de Noord 2024 start op 1 maart vanaf 18:00 uur via www.tochtomdenoord.nl

Kennismaking met de dorpen

Op dinsdagavond 13 februari wordt in het nieuwe MFC de Houtstek in Slochteren kennisgemaakt met de doorkomstplaatsen en -locaties. Dorpen en locaties spelen een belangrijke rol binnen het evenement. Zij krijgen de kans om het mooiste en meest bijzondere van hun dorp of locatie te delen met duizenden wandelaars. Volgens beproefd concept van Tocht om de Noord zullen wandelaars deels door gebouwen en over terreinen gaan, waar je Groningen ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft.

Op vrijdagmiddag 16 februari vond de officiële Opening van Tocht om de Noord 2024 plaats in Hotel Faber in Hoogezand. Hierbij waren zo’n 150 Tocht om de Noord-ambassadeurs uit heel Nederland aanwezig. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zal de aanwezigen namens de gemeente welkom heten en Marleen Godlieb (directeur Ontdek Midden-Groningen) zal een tipje van de sluier oplichten over wat de wandelaars te wachten staat in deze waterrijke gemeente. Verder zal er o.a. aandacht zijn voor het vervolg van Fight cancer waarbij wandelaars geld kunnen inzamelen voor baanbrekend kankeronderzoek in het UMCG. En worden de plannen voor de nieuwe Zuidroute van het Pronkjewailpad in 2024 gepresenteerd.

Ontdek de iconen van Groningen

Het Pronkjewailpad heeft, net als Tocht om de Noord, ieder jaar een nieuwe route en een nieuw Gronings thema. In voorgaande jaren had het thema steeds iets te maken met gebouwen, waaraan bijzondere stempelposten werden gekoppeld, bijvoorbeeld: de Groninger kerken, borgen of molens. Dit jaar is er juist aandacht voor personen, namelijk ‘Groninger iconen’. Dit kunnen Groningers zijn die in het verleden veel hebben betekent voor hun provincie, denk bijvoorbeeld aan Aletta Jacobs, Anthony Winkler Prins of W.A. Scholten. Maar het kunnen ook bekende (oud)inwoners uit het heden zijn, bijvoorbeeld Marianne Timmer, Bert Visscher of Jan Mulder. Allemaal Groningers om trots op te zijn! Allen hebben een nadrukkelijke link met één van de plaatsen op de nieuwe Zuidroute van het Pronkjewailpad. Daar gaan we ze letterlijk en figuurlijk tegenkomen.

Foto: Tocht om de Noord