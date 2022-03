Trimsalon PAX opent deuren in Hoogezand

HOOGEZAND – Op 12 maart opende Trimsalon PAX de deuren in Hoogezand.

Eigenaresse Irene Postema verzorgt graag elke hond letterlijk van top tot teen. Dankzij een zeer uitgebreide opleiding en haar werkervaring, kan vrijwel elk type vacht worden getrimd. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met ras typische manieren van trimmen. Dus scheren, plukken, effileren, knippen, alle vaardigheden zijn aanwezig. Het trimmen van de hondenvacht gaat op afspraak.

Online afspraak maken

Omdat Irene al flink wat klanten heeft, lukt het niet altijd de telefoon direct te beantwoorden. Daarom is het bij Trimsalon PAX mogelijk om zelf online via de website de afspraak in te plannen. Wil je toch liever vooraf even contact? Dan kun je bellen met 06-39031082 of een e-mail sturen naar info@trimsalonpax.nl. Voor meer informatie, zoals prijzen en manier van werken, kun je kijken op de website.

Foto: Irene Postema