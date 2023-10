Vegan restaurant Marcel Cookt opent deuren in Hoogezand

HOOGEZAND – Na maanden van hard werken, passie en toewijding is Marcel op een bijzonder moment in zijn leven beland. Op 8 oktober was de feestelijke opening van Marcel Cookt, een vegan pop-up restaurant dat een integraal onderdeel vormt van de expositie met Phanta Rhei.

In het pop-up restaurant aan de Van Neckstraat 3 in Hoogezand komen de culinaire dromen van Marcel eindelijk tot leven. Deze unieke locatie is het resultaat van zijn liefde voor vegan eten, gastvrijheid en gezelligheid. Maar wat hij vooral hoopt te bereiken, is het verwelkomen van geweldige mensen uit alle hoeken van de samenleving. Iedereen is van harte welkom, of je nu veganist, vegetariër, flexitariër, of gewoon nieuwsgierig bent. Marcel Cookt is tot 2 december geopend voor een heerlijke kop koffie, een smakelijke lunch of een gezellige borrel.

Updates via sociale media

Voor meer informatie en updates over het restaurant, volg Marcel op zijn Instagram en nodig iedereen uit om de liefde voor vegan eten te delen. Marcel sluit af met een persoonlijke noot: “De komende weken zal ik meer van mijn avontuur via sociale media delen. Als jij, je vrienden, buren of collega’s enthousiast wilt maken, breng ze mee naar het restaurant of de expositie. Samen kunnen we deze geweldige ervaring delen.”

Foto: Ingezonden