Zeilvereniging Schildmeer blikt terug op geslaagd zomerzeilkamp

STEENDAM – Zeilvereniging Schildmeer kijkt terug op een geslaagd zomerzeilkamp, dat van 29 tot en met 31 juli heeft plaatsgevonden.

Het was de tweede keer dat de vereniging uit Steendam een zomerzeilkamp heeft georganiseerd. Tijdens het zeilkamp hebben 24 kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar leren zeilen onder begeleiding van enthousiaste en kundige zeilinstructeurs. Aan het zeilkamp deden zowel kinderen mee die wekelijks de zeillessen bij de vereniging uit Steendam volgen, als kinderen uit de regio die tijdens het zeilkamp voor het eerst in een zeilboot stapten.

“Het zomerzeilkamp is een jaarlijks hoogtepunt geworden voor zowel beginners als ervaren zeilers”, vertelt bestuurslid Sven Buikema. “De combinatie van zeilen en leuke randactiviteiten zorgt voor een hele leerzame en gezellige ervaring, die de deelnemers van het zeilkamp nooit weer vergeten. We merken dat het zeilkamp naamsbekendheid begint te krijgen in de regio, waardoor dit jaar nog meer kinderen op een leuke en laagdrempelige manier kennis hebben gemaakt met het zeilen”. Tijdens het zeilkamp sliepen en aten de cursisten in het clubgebouw van de vereniging, dat gevuld was met luchtbedjes en slaapmatjes. Overdag vermaakten de cursisten zich met een leerzame zeilles op het water, en ‘avonds werden er leuke avondspellen georganiseerd.

De vereniging biedt zowel zeillessen voor volwassenen als voor de jeugd aan. Voor de jeugd worden wekelijks zeillessen georganiseerd op vrijdagavonden, waarbij jonge zeilers de kans krijgen om hun zeilvaardigheden te ontwikkelen en plezier te hebben op het water. Voor meer informatie over de zeilvereniging, zie www.zeilverenigingschildmeer.nl, of mail training@zeilverenigingschildmeer.nl.

Foto: Zeilvereniging Schildmeer