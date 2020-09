Aandacht voor de Dag van de Duitse taal in Oldambt

Op maandag 14 september is het de Dag van de Duitse taal. Deze dag is in 2012 in het leven geroepen door de Actiegroep Duits. Zij doen dit om het belang van de Duitse taal voor Nederland onder de aandacht te brengen. Voor een grensgemeente als Oldambt is de Duitse taal extra belangrijk. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Veel Duitse bezoekers maken gebruik van de voorzieningen in onze gemeente, maar andersom zijn er ook veel Oldambtsters die bijvoorbeeld hun boodschappen over de grens doen. Dan is het handig dat je elkaars taal spreekt. Ook zijn er, zeker in een grensregio als Oldambt, meer kansen op een baan als je ook aan de andere kant van de grens kunt kijken.”

Duitse les

In Oldambt is er al vroeg aandacht voor de Duitse taal. Op alle Oldambtster basisscholen wordt sinds 2017 Duits gegeven. Duitse juf Franzis Pranger-Wiese gaat als vliegende keep langs verschillende scholen om les te geven in de groepen 5 en 6. Er is bewust gekozen voor die groepen, omdat ze jong genoeg zijn om plezier te beleven aan het leren van een andere taal en de eindtoets van groep 8 nog niet overheerst. Ook burgemeester Sikkema besteedt aandacht aan haar Duitse taalvaardigheid: “Ik ben vorig jaar begonnen met het volgen van Duitse taallessen. Daar heb ik veel van geleerd. Binnenkort plan ik weer een aantal nieuwe lessen in om mijn kennis weer op te frissen.”

Samen met handpop Karl

Pranger-Wiese geeft haar lessen voornamelijk in het Duits. De leerlingen begrijpen dit over het algemeen prima. Naast de taal is er aandacht voor de Duitse cultuur, gebruiken, tradities en muziek. De leerlingen leren in 20 lesuren de basiswoorden over onderwerpen die dicht bij hen staan: familie, dieren, sport, hobby’s, eten en drinken. Samen met handpop Karl, die alleen Duits spreekt, is Pranger-Wiese een graag geziene gastdocent. Door op een speelse en laagdrempelige manier in aanraking te komen met de Duitse taal en cultuur, kiezen deze leerlingen dan hopelijk het vak Duits op de middelbare school.

Grensoverschrijdend project

Gemeente Oldambt, Landkreis Leer en verschillende onderwijsinstellingen uit de beide regio’s doen samen mee aan het grensoverschrijdende project Grenzenlo(o)s Talent! Het doel van dit project is om studenten en werkzoekenden ervaring te bieden aan de andere kant van de grens. Dat verbreedt de blik van de studenten. Hun kennis van de Duitse taal vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

Maand van Taal en Wereldburgerschap

Tijdens de Maand van Taal en Wereldburgerschap, van 11 september tot 10 oktober, zijn er verschillende webinars over vreemde talen, wereldburgerschap en internationalisering. Onder de titel ‘Deutsch macht einfach glücklich’ verzorgt Franzis Pranger-Wiese op vrijdag 2 oktober een webinar over de aanpak van haar Duitse lessen. Meer informatie en inschrijven kan via de website van de organisatie: www.nuffic.nl.

Foto: Gemeente Oldambt