Aangepaste afvalinzameling vanwege winters weer

Door de slechte weersomstandigheden was het niet mogelijk om op maandag 8 februari afval in te zamelen. Voor die dag stond de inzameling van retourstoffen, PMD en papier op het programma. Op 9 februari doen we een poging de route te hervatten. We doen ons best, maar hopen op uw begrip als het niet lukt. We houden u op de hoogte!

Afvalbrengstation geopend

Het afvalbrengstation is vooralsnog gewoon geopend. De openingstijden kunt u hier vinden.

Geen nieuwe containers

Door de slechte weersomstandigheden is het omruilen, vervangen en leveren van nieuwe afvalcontainers verschoven naar 16 februari in Winschoten en naar 18 februari in de dorpen.

Afvalapp Afvalwijzer

Deze informatie wordt ook gedeeld via de afvalapp Afvalwijzer. Wilt u als eerste op de hoogte zijn? Download dan de app en zet notificaties aan.

Dit nieuwsbericht wordt bijgewerkt. Het laatste nieuws staat bovenaan.

Foto: Gemeente Oldambt