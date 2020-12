Aankondiging werkzaamheden voormalig ziekenhuis

In de aanloop naar de jaarwisseling wordt de benedenverdieping van het voormalig ziekenhuis opgeruimd en schoongeveegd. De St. Lucaslocatie blijft namelijk, ondanks de beveiliging, aantrekkingskracht uitoefenen op vandalen. Naast de opruimactie wordt de beveiliging rond de jaarwisseling nog eens extra aangescherpt.

Mocht u dus materieel zien van de firma Steenhuis, dan betekent dit niet dat de sloop is begonnen. Het ziekenhuis blijft staan tot meer duidelijk is over de plannen voor de ontwikkeling van de locatie. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Foto: Gemeente Oldambt