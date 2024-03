Aanmelden speciale ouderavond over het puberbrein

Op maandag 22 april organiseren we een speciale ouderavond over het puberbrein met Aletta Smits. De avond wordt gehouden in de HarbourClub in Winschoten en begint om 19.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk. Vol is vol.

Het Puberbrein – een handleiding

Aletta Smits is onderzoeker en hoofddocent aan de Hogeschool Utrecht en auteur van het boek ‘Het puberbrein – de missende handleiding’. Met aansprekende voorbeelden vertelt ze wat pubers motiveert en wat dat betekent voor het dagelijks leven. Waarom nemen pubers risico’s? Waarom drinken ze toch, terwijl ze beloofd hadden dat niet te doen? En waarom komen onze argumenten helemaal niet aan? Waarom maken pubers zulke andere keuzes dan volwassenen? En waarom is dat voor ons zo moeilijk te volgen? Wij zijn toch zelf ook puber geweest? Aletta geeft op humoristische wijze antwoord op deze vragen en legt uit hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt.

Ter voorbereiding kunt u een situatie waar u thuis met uw puber tegenaan loopt opschrijven en meenemen. Tijdens de lezing zult u al veel verklaringen herkennen en ook in het gesprek met andere ouders gaat u mooie inzichten uitwisselen.

Het wordt een vrolijke presentatie over hoe het gemiddelde puberbrein werkt en wat volwassenen daarover moeten weten. Wetenswaardig en vol humor! Daar wilt u toch ook bij zijn?!

Aanmelden kan via de volgende link: www.gemeente-oldambt.nl/ouderavond externe-link-icoon .

Ook kunt u zich aanmelden per mail via info@gemeente-oldambt.nl of telefonisch op 0597 – 48 20 00.

U ontvangt een bevestiging per mail.

Foto: Gemeente Oldambt