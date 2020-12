Aanvraag Gehandicaptenparkeerkaart kan nu ook online

Dienstverlening digitaliseren

De gemeente Oldambt is al geruime tijd bezig met het optimaliseren van haar dienstverlening. De gemeente kijkt naar hoe de dienstverlening verloopt en hoe ze dit kan verbeteren. Sahira, consulent participatie en inkomen bij de gemeente Oldambt, deed dit, samen met collega Dia en andere betrokken afdelingen, bij de aanvraag voor een GPK: “Vanaf de aanvraag duurde het twee maanden voordat een inwoner zijn of haar parkeerkaart kon ophalen. Dit kon efficiënter ingericht worden met behoud van kwaliteit. We hebben daarom gekeken naar hoe we het proces konden versnellen. Door het proces te digitaliseren kan de afhandelingstermijn naar beneden.”

Efficiënter proces

Sahira: “Vroeger bestond het proces van het aanvragen van een GPK uit vele administratieve handelingen. Zo moest men bijvoorbeeld achteraf betalen, wat we hebben gewijzigd naar het meteen betalen bij de aanvraag. Ook door een aantal formulieren samen te voegen hebben we tijd gewonnen. Voor een medische keuring moeten we inwoners toestemming vragen om hier een arts voor in te mogen schakelen. Dit deden we eerst met een apart formulier maar nu hebben we het samengevoegd met het aanvraagformulier. Door dit soort wijzigingen in het proces win je tijd. Onze ambitie is nu dat we zo’n aanvraag tussen de 4 tot 6 weken kunnen verwerken. Want we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de planning van de externe arts en wanneer hij of zij tijd heeft.”

Foto: Gemeente Oldambt