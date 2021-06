Acantus onduidelijk over sloopplannen Scheemda

SCHEEMDA – “We wisten van niets, we hadden geen brief, helemaal niets gekregen! Zo ineens stonden ze voor de deur en vertelden ons dat onze woningen eraf gingen.” Aan het woord is Alke Jager, 61 jaar en bewoonster van een huurwoning van Acantus aan de Lijsterstraat in de Vogelbuurt in Scheemda. Strijdvaardig staat ze achter haar huis waar ze nu alweer 16 jaar woont.

“We werden toen compleet verrast,” vervolgt Jager. “We hadden er ook totaal niet op gerekend. Waar we wél op rekenden was het bericht wanneer ze nieuwe keukenblokken kwamen plaatsen. We woonden eerst op Parklaan 33, twee-onder-een-kap, daar woonden we al 25 jaar. Mooie huizen die toentertijd al wel wat mankementjes vertoonden. De keukens in de woningen waren bijvoorbeeld aan vervanging toe en ze waren al langs geweest om de maten op te nemen. Maar inplaats van bouwvakkers stonden er plotseling mensen met mooie pakken aan de deur.”

“We wisten helemaal van niets, maar de boodschap was duidelijk: we moesten op zoek naar een ander huis, de woningen werden gesloopt en we kregen een jaar de tijd om een ander huis te vinden. Het vinden van een andere en betaalbare woning was toen ook al niet zo makkelijk, maar gelukkig kwam uiteindelijk dit huis op nummer 4 vrij. Het was in veel slechtere staat als het huis waar we uit moesten. De douche, de wasbak, de afvoer, de keuken, de muurtegels, het toilet… Het onderhoud was echt achterstallig.”

“We bleven Acantus daarvoor achter de broek zitten en uiteindelijk hebben ze alleen het meest noodzakelijke gedaan, maar het meeste werk hebben wijzelf gedaan met hulp van vrienden en familie. We kregen wat geld, maar echt.. die paar duizend euro was absoluut onvoldoende om van te verhuizen, en het heeft ons met elkaar een behoorlijke hap eigen geld gekost.”

Onderzoek zorgt voor onrust

Het ecologisch onderzoek dat nu in opdracht van Acantus gehouden wordt zorgt voor heel wat onrust. Niet alleen bij Alke, maar in de hele Vogelbuurt. Zo’n onderzoek is wettelijk verplicht als er ingrijpende acties op stapel staan zoals nieuwbouw of sloop, ingrepen waarbij het voortleven van beschermde diersoorten in het geding is.

Geen van de buurtbewoners is tevoren op de hoogte gesteld van het onderzoek en ook niemand is ingelicht wat er in hun buurt op stapel staat of wat er voor plannen zijn. Tegen een grondige renovatie van de woningen – waar al ruim 12 jaar geen groot onderhoud gepleegd is, behalve dan wat lap en plakwerk – bestaat absoluut geen bezwaar.

Alke wil niet opnieuw gedwongen verhuizen, net zo min als haar buren die met de eerder opgedane kennis de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. Net als Alke hebben veel van hen zich daarom aangesloten bij de Bewoners Organisatie Oldambt en hun zorgen daar geuit.

Op rechtstreeks vanuit de buurt gestelde vragen, gericht aan de Manager Wonen van Acantus, naar het doel en reden van het ecologisch onderzoek, wordt volgens de buurtbewoners ontwijkend gereageerd. “Bijzonder eigenlijk, binnen Acantus weten ze toch zeker wel wat voor plannen ze zelf ontwikkeld hebben? Sterker nog, ze zijn verplicht de betrokken bewoners daarvan (tevoren) op de hoogte te stellen, iets wat dus duidelijk niet gebeurt.”

Huurders weten van niets

In de najaarsbrochure laat Acantus weten dat ze “nu al bezig [zijn] met het starten van ecologische onderzoeken bij huizen waar we mogelijk in 2023/2024 aan de slag willen voor een groot verbeter-/sloop-/nieuwbouwproject.” De huurders in de Vogelbuurt weten echter van niets, ze hebben hierover geen brief ontvangen, helemaal niets. Het is voor de hele volksbuurt maar gissen naar wat hen boven het hoofd hangt.

Jager: “Misschien staan ze straks ook zo ineens weer voor de deur, mensen met mooie pakjes die ons vertellen dat onze woningen er afgaan en we met een oprotpremie op zoek moeten naar een ander huis. Dat is nu nog moeilijker dan toen, er is gewoon niets. Ik wil en blijf hier, mijn kinderen wonen allemaal vlakbij, mijn hele sociale leven is aan deze buurt verbonden. Ik wil hier nait meer vot!”

Foto: Alke Jager