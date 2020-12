Het is vandaag (30 december) zo druk op het afvalbrengstation, dat we hebben besloten om het te sluiten. De enorme drukte maakt het lastig om de coronamaatregelen te volgen en de afvalcontainers puilen uit. Op donderdag 31 december en vrijdag 1 januari is het afvalbrengstation gesloten vanwege oud en nieuw. Op zaterdag 2 januari is het afvalbrengstation weer open. Kom alleen naar het afvalbrengstation als het echt nodig is.

Foto: Gemeente Oldambt