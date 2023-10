Alles op tafel: Een open dialoog over seksueel geweld

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema nodigt u uit om plaats te nemen aan de dialoogtafel. Hier gaan we een open gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Gronings offensief tegen seksueel geweld

In april 2022 startte Mariëtte Hamer als onafhankelijke ‘Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’. Met de opdracht om enerzijds het kabinet te adviseren over de aanpak en anderzijds om het maatschappelijk gesprek aan te jagen.

Op zaterdag 4 november brengt Hamer met haar team een bezoek aan de gemeente Oldambt om met diverse experts, ervaringsdeskundigen, bestuurders en organisaties in gesprek te gaan over het activeren en borgen van regionale aanpak: Het Gronings offensief tegen seksueel geweld.

Een belangrijk gesprek

Op zaterdagochtend neemt Hamer samen met burgemeester Sikkema plaats aan de dialoogtafel om het gesprek te voeren over seksueel geweld. Geen gemakkelijk gesprek, maar wel een gesprek dat aan zoveel mogelijk keukentafels, vergadertafels en kantinetafels gevoerd moet worden. Dit om te zorgen dat we als gemeenschap sensitiever worden voor signalen en een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van seksueel geweld.

Iedereen is welkom

Iedereen mag en kan deelnemen aan het gesprek en voor elk verhaal is ruimte. Voelt u zich vooral niet verplicht, want luisteren mag ook. Deelname is gratis en voor koffie en lekkernijen wordt gezorgd.

Datum: Zaterdag 4 november

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Brasserie Old School, Huningaweg 2, 9682 PB Oostwold

Aanmelden via e-mailadres: secr-maza@gemeente-oldambt.nl



Foto: Gemeente Oldambt