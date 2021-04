Alles weten over gemeentepolitiek in Oldambt

Volg de gratis cursus ‘Politiek actief voor de gemeente’

Vraagt u zich wel eens af hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Wilt u weten wat de gemeente doet? Wie binnen de gemeente beslissingen neemt en hoe die beslissingen tot stand komen? Of bent u benieuwd hoe de gemeenteraad werkt en hoe u als inwoner invloed kan uitoefenen op het beleid? Volg dan de gratis cursus ’Politiek actief voor de gemeente’.

Cursus ‘Politiek Actief’

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Deze basiscursus is voor inwoners van Oldambt die nieuwsgierig zijn naar het reilen en zeilen in de lokale politiek in Oldambt. Of de ambitie hebben om daarin actief te worden, maar deze stap tot nu toe nog niet hebben gezet. Tijdens de cursus krijgt u de kans om actief de sfeer te proeven. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in de gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid en treffen wij elkaar snel in de raadszaal.“

Vijf bijeenkomsten

De cursus start op 26 mei en bestaat in totaal uit 5 bijeenkomsten. De aanvangstijd is voor elke bijeenkomst om 19.30 uur.

Woensdag 26 mei: introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting

Woensdag 2 juni: de gemeente

Woensdag 9 juni: de gemeenteraad

Woensdag 16 juni: debatteren

Maandag 21 juni: bijwonen raadsvergadering

Doet u mee?

Er kunnen maximaal 30 inwoners van Oldambt meedoen met de cursus. Doet u mee?

Opgeven kan uiterlijk tot 5 mei 2021 door een mail te sturen naar: griffie@gemeente-oldambt.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw contactgegevens.

Locatie

Afhankelijk van de actuele situatie rondom corona vindt de cursus digitaal of fysiek (met inachtneming met de geldende maatregelen) plaats.

Foto: Gemeente Oldambt