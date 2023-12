Ambitiedocument sportvoorzieningen gemeente Oldambt vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 13 december unaniem ingestemd met het Ambitiedocument over de toekomst van de sportvoorzieningen in de gemeente Oldambt. Hiermee is de basis gelegd voor een eerlijker en duidelijker speelveld. Zo worden de afspraken met de sportverenigingen gelijkgetrokken, krijgen verenigingen en/of stichtingen meer eigen verantwoordelijkheden en komt er een Sport- en leefbaarheidsfonds voor groot onderhoud, renovaties en nieuwbouw. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om een nieuw zwembad en sporthal te realiseren.

Duidelijkheid voor de toekomst

Wethouder Erich Wünker: “Ik ben blij dat er nu eindelijk een basis ligt, waarmee we samen met de verenigingen aan de slag kunnen om onze sportambities te verwezenlijken. We creëren hiermee meer duidelijkheid over de rol van de gemeente, wie waarvoor verantwoordelijk is en een eerlijke en transparante verdeling van de middelen.” De gesprekken over de concretisering van deze ambities zullen in het eerste kwartaal van 2024 met de verenigingen worden opgepakt. Nu deze basis er ligt, kan ook het Sport- en leefbaarheidsfonds worden ingericht, waarvoor de raad 1.500.000 euro heeft gereserveerd. Daarnaast wordt het onderzoek naar het realiseren van een sporthal en zwembad voortgezet. Begin volgend jaar worden de resultaten gepresenteerd.

Foto: Gemeente Oldambt