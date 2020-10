Bartiméus herstart inloopspreekuren bij winkels Medipoint

WINSCHOTEN – Bartiméus start dit najaar weer met inloopspreekuren in de winkels van Medipoint. Op diverse locaties van de thuiszorgwinkel kunnen belangstellenden terecht met vragen over slecht(er)zien, zelfredzaamheid, onderzoek, advies en vergoedingen. Op dinsdag 20 oktober 2020 is het eerste inloopspreekuur gepland in de winkel in Winschoten, natuurlijk met inachtneming van de corona maatregelen. U bent van harte welkom!

Bartiméus, landelijke expertiseorganisatie voor mensen met een visuele beperking, ondersteunt mensen die slechtziend of blind zijn in hun dagelijkse leven. Tijdens het inloopspreekuur verstrekt een professional van Bartiméus informatie over slechtziendheid in combinatie met handige hulpmiddelen en geeft advies dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Er is veel mogelijk!

Gratis spreekuur op diverse Medipoint locaties

Iedereen die problemen heeft met zien en waar de oogarts geen oplossing meer voor heeft is van harte welkom tijdens de inloopspreekuren. Vanaf 20 oktober 2020 vinden de maandelijkse spreekuren plaats in de winkel van Medipoint in Winschoten (Venne 114). Een overzicht van de data en tijdstippen is op te vragen in de winkel. De spreekuren zijn gratis.

Foto: Bartiméus