Basisschool De Leilinde klaar voor de toekomst

WINSCHOTEN – Op vrijdag 9 december om 10.00 uur zal burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt de feestelijke heropening verrichten van basisschool De Leilinde in Winschoten.

De school is drastisch gerenoveerd en helemaal klaar voor de toekomst: moderne lespleinen, goede ventilatie en duurzame klimaatbeheersing et zonnepanelen op het dak. De renovatie is gerealiseerd door een mooi samenwerking tussen scholenvereniging NoorderBasis en de gemeente Oldambt.

Foto: Ingezonden