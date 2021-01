Benoeming Jurrie Nieboer als wethouder van Oldambt

Maandagavond neemt de gemeenteraad een besluit over de benoeming van Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden) als nieuwe wethouder van Oldambt. Per 1 februari volgt Jurrie Nieboer Bard Boon op, die sinds 2010 wethouder was. Bard Boon maakte in januari bekend te stoppen als wethouder om met pensioen te gaan.

Over Jurrie Nieboer

Jurrie Nieboer (53 jaar) is geboren en getogen in Winschoten. Jarenlang was hij het vertrouwde gezicht van de afdeling communicatie van Afeer. Naast zijn professionele carrière als communicatieadviseur, was hij sinds 2010 raadslid in Oldambt en een van de belangrijke spelers binnen de Partij voor het Noorden.

Portefeuilles

Jurrie Nieboer neemt alle portefeuilles van Bard Boon over, behalve het eerste locoburgemeesterschap. Dat neemt wethouder Erich Wünker op zich.

Foto: Gemeente Oldambt