Bibliotheken in Oost-Groningen weer langer open

Vanaf maandag 17 augustus verruimen de bibliotheken in de gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde de openingstijden. “Vanwege de coronamaatregelen en de zomervakantie hanteerden we aangepaste openingstijden,” vertelt Alian Spelde, regiomanager bij Biblionet Groningen. “We zijn blij dat we onze dienstverlening nu weer stap voor stap kunnen uitbreiden. Vanzelfsprekend blijven we wel werken volgens het corona-protocol voor de bibliothekensector.”

Voor informatie over de ruimere openingstijden kunnen bezoekers terecht op www.biblionetgroningen.nl/bibliotheekvestigingen.

Foto: Gemeente Oldambt