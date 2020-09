Boek over 250 jaar Oostwolderpolder

OOSTWOLD – Nederland telt meer dan 4000 polders. Daar zijn ongetwijfeld boeken over volgeschreven maar niet over de Oostwolderpolder. Welnu: ook over de Oostwolderpolder verschijnt binnenkort een boek, ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de polder dat vorig jaar uitgebreid werd gevierd.

Het boek, “POLDERVERHALEN: 250 jaar Oostwolderpolder in woord en beeld, 1769-2019” biedt een uniek inkijkje in de geschiedenis van deze mooie polder.

In 70 pagina’s wordt onder andere het ontstaan en de aanleg van de polder belicht. Ook wordt er stilgestaan bij het leven en werken in de polder, met Lutje Loug als belangrijke plek voor de bewoners van de Dollardpolders.

Daarnaast is er aandacht voor de polder in de Tweede Wereldoorlog, de stoomtram Ol Grait in de polder, feest in de polder, en nog veel meer.

Verhalen worden afgewisseld met veel historische en actuele foto’s en illustraties die een goed beeld geven van de geschiedenis, en laten zien hoe mooi de polder anno 2020 is. Iedereen die van de polder houdt, er gewoond, geleefd of gewerkt heeft, en iedereen die is geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van het Oldambt en de Dollardpolders mag dit mooie boek niet missen!

Het boek “POLDERVERHALEN: 250 jaar Oostwolderpolder in woord en beeld, 1769-2019” is nu bij voorintekening extra voordelig te bestellen.

Wie vóór 15 oktober 2020 het boek bestelt bij voorintekening, betaalt slechts € 10,00 (inclusief verzendkosten). Daarna kost het boek € 15,00 (exclusief verzendkosten).

Bestellen kan door overmaking van € 10,00 per boek naar bankrekeningnummer: NL29 RABO 0316 9787 52 , t.n.v. Stichting Landschap Oldambt , onder vermelding van het aantal boeken en uw adresgegevens t.b.v. de bezorging. Als u nu bestelt dan heeft u het boek nog voor de feestdagen in huis!

Foto: Stichting Landschap Oldambt