Brugdeel Blauwe Loper boven de A7 geplaatst

In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober is een 42 meter lang brugdeel van de Blauwe Loper boven de A7 geplaatst. Rond 22.00 uur ging de snelweg dicht en kon de opbouw van een grote hijskraan op de A7 beginnen. Met drie grote hijskranen werd het brugdeel van het ponton in het Winschoterdiep gehesen en vervolgens op zijn plek gelegd boven de A7. De werkzaamheden zijn goed verlopen en duurden ongeveer anderhalf uur.

Livestream

Vanwege de coronacrisis riepen de gemeente en de provincie inwoners en andere geïnteresseerden op om niet naar de bouwplaats te komen. Mensen konden de werkzaamheden vanuit hun huis volgen via de online livestream op het YouTubekanaal van Blauwestad. Zo’n 9000 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. Een enkeling kwam wel naar de bouwplaats om te kijken. Dat kon op veilig afstand van elkaar en van de werkzaamheden.

Terugkijken

De werkzaamheden zijn gefilmd, zodat u het ook terug kunt kijken als u de livestream heeft gemist. Een korte compilatie van het hijswerk is te vinden op het YouTube-kanaal van Blauwestad.

Foto: Gemeente Oldambt