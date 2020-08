Burgemeester bezoekt twee 100-jarigen in Nieuwolda

Op donderdag 20 augustus vieren twee bewoners van verpleegcentrum ’t Hamrik in Nieuwolda een bijzondere verjaardag. Gerrit van der Zijde wordt 100 jaar en Annechien Angerman-Schreuder wordt maar liefst 103 jaar. Reden voor burgemeester Cora-Yfke Sikkema om een bezoekje aan ze te brengen.

Bijzondere dag

“Het is wel heel bijzonder dat twee bewoners van hetzelfde verpleegcentrum op dezelfde dag jarig zijn en dan ook nog eens 100 jaar of ouder worden”, zegt de burgemeester over haar bezoek. “Ik breng vaker een bezoek aan inwoners van onze gemeente die 60 of 65 jaar getrouwd zijn of die 100 jaar oud worden, maar twee op dezelfde dag en op hetzelfde adres heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Foto: Gemeente Oldambt