Burgemeester sluit een deel van een loods in Heiligerlee

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema sluit een deel van een loods aan de Kloosterlaan in Heiligerlee voor een periode van zes maanden omdat eind oktober 2020 een hennepkwekerij werd aangetroffen. De burgemeester is volgens de Opiumwet bevoegd om over te gaan tot sluiting van een pand. Doel van de sluiting is het herstellen van de openbare orde en veiligheid.

Burgemeester: criminaliteit loont niet

Burgemeester Sikkema: “Hennepplantages zijn vervelend en ook gevaarlijk voor de omgeving. Doordat elektriciteit vrijwel altijd illegaal afgetapt wordt, ontstaat er bijvoorbeeld brandgevaar. En daarnaast mag criminaliteit niet beloond worden.” Het besluit van de burgemeester betekent dat de huidige gebruiker(s) en anderen het gesloten deel van de loods voor zes maanden niet mogen betreden. BOA’s en politie zijn bevoegd om controles te houden in het gesloten deel. Een ander deel van de loods blijft open. Dat wordt gebruikt voor de huisvesting van dieren.

Samen een vuist maken tegen criminaliteit

Burgemeester Sikkema: “Het is belangrijk om samen een vuist te maken tegen criminaliteit. Heeft u een vermoeden van een verdacht adres? Meld dat dan bij de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.”

Foto: Gemeente Oldambt