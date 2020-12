Carbid in Oldambt

Afgelopen week werd duidelijk dat carbidschieten tijdens de komende jaarwisseling op kleine schaal, passend binnen de coronaregels, is toegestaan. Grootschalige evenementen zijn niet de bedoeling, wel mag je tot maximaal 4 personen samenkomen om carbid te schieten. Dat mag in Oldambt alleen als je hiervoor een ontheffing hebt. De aanvragers van een ontheffing worden deze week uitgenodigd om met burgemeester Cora-Yfke Sikkema afspraken te maken over hoe het carbidschieten op veilige wijze kan plaatsvinden.

Voor degenen die last-minute nog plannen maken: het aanvragen van een ontheffing is niet meer mogelijk. Dat kon net als andere jaren tot 1 december.

Foto: Gemeente Oldambt