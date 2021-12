CBS De Loopplank videobelt live met de Filipijnen

BLIJHAM – Groep 7 en 8 van basisschool de Loopplank uit Blijham hebben een live videoverbinding gehad met de Filipijnen. Zij spraken met Ellaine, een Filipijns meisje van 9 jaar oud, die zij dit jaar met de hele school sponsoren voor haar onderwijs.

In het videogesprek stelden de kinderen over en weer vragen aan elkaar. Dit leidde soms tot grote verbazing. Zo vertelde Ellaine op de vraag hoe het weer in de Filipijnen was dat zij het vandaag maar koud vond. Het was maar 25 graden. Ook drie keer per dag rijst eten en koud douchen onder de waterpomp waren grote verschillen. De kinderen spraken met elkaar over sport, wat te doen in je vrije tijd, het weer en nog vele andere onderwerpen.

Stichting Sparrow

Ellaine wordt dit jaar als jaarproject gesponsord door basisschool de Loopplank uit Blijham. Ellaine is een sponsorkind van Stichting Sparrow uit het Groningse Oldekerk. Zij sponsoren kinderen die door armoede geen toegang hebben tot onderwijs. Zij geven aan elk sponsorkind op maat gemaakte studiebegeleiding met een team van Filipijnse leerkrachten en maatschappelijk werkers in hun studiehuis. Speciaal voor scholen bedachten zij het project met live videobellen om kinderen uit verschillende culturen en achtergronden kennis met elkaar te laten maken.

Foto: Stichting Sparrow