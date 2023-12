Certificaat voor buurtbemiddelaars gemeenten Oldambt en Veendam

De buurtbemiddelaars van de gemeenten Oldambt en Veendam hebben de tweedaagse basistraining buurtbemiddeling succesvol afgerond. Er staan vanaf januari negen vrijwillige buurtbemiddelaars klaar om in beide gemeenten te kunnen bemiddelen tussen buren die in een conflict verkeren. Met het behalen van het certificaat voldoen de buurtbemiddelaars aan de landelijke eisen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een hele doeltreffende methode om conflicten op te lossen. Ongeveer twee derde van de zaken wordt op een positieve manier afgerond. De gemeenten Oldambt en Veendam hebben gezamenlijk buurtbemiddeling opgestart. Daardoor kan worden voorzien in een objectieve en onpartijdige benadering. Vrijwilligers uit de ene gemeente worden namelijk ingezet als bemiddelaars bij de andere gemeente. De buurtbemiddelaars gaan in januari 2024 aan de slag.

Foto: Gemeente Oldambt