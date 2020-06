Clubs en verenigingen gezocht voor Dag van het Park

Het jaarlijks terugkomende evenement Dag van het park vindt ook dit jaar weer plaats in het Stadspark in Winschoten. Het evenement wordt georganiseerd door de gemeente Oldambt, met als doel zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Oldambt naar parken en groen in hun leefomgeving te trekken en een onvergetelijke dag te laten beleven.

Het evenement vindt plaats op zondag 26 mei van 13.00 tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk voor publiek. Langs de route kunnen verenigingen zich presenteren aan het publiek door middel van het geven van workshops, trainingen, optredens of door het verstrekken van informatie.

Zoals ieder jaar is de organisatie van het evenement weer op zoek naar verenigingen die zichzelf van hun beste kant willen laten zien. Deelname aan het evenement is ook voor verenigingen gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@marketingoldambt.nl. Deze middag is een unieke kans om aan ledenwerving te doen, of om simpelweg aan de bekendheid van de vereniging te werken. Twijfel dus niet en geef jouw vereniging snel op!