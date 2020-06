Clubs en verenigingen presenteren zich tijdens Dag van het Park

26 mei aanstaande staat het Stadspark in Winschoten weer volledig in het teken van de Dag van het Park. Enthousiaste verenigingen uit het Oldambt trekken alles uit de kast om zich zo goed mogelijk aan de bezoekers te presenteren. De toegang en deelname aan de activiteiten is gratis!

Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers genieten van alle activiteiten die hun wordt aangeboden. Zo kun je je laten schminken of je laten vervoeren door een paard met wagen. Volg een clinic tennis, beach soccer, hockey, yoga of dammen. Kijk je ogen uit tijdens de roofvogelshow en geniet verder van prachtige muziek- en dans optredens en de vele andere activiteiten.

In de route is ook de belevenisroute van het Stadspark meegenomen. Loop over de paden van keien door het water naar het volgende onderdeel en vervolg je route met een prachtig vlot over het water. Tussen alle activiteiten door is er genoeg tijd om te genieten van lekker steekijs, poffertjes, suikerspin, hamburgers en verse patat.