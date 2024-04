College Oldambt gaat in gesprek over verlenging noodopvang in Winschoten

Het college van Oldambt wil met inwoners en gemeenteraad in gesprek. Dit gesprek gaat over haar voornemen om de noodopvang aan de Mr. D.U. Stikkerlaan met vijf jaar te verlengen tot augustus 2029 en over hoe ze dit op een goede manier blijven doen. Na de gesprekken op 17 en 18 april met inwoners en de gemeenteraad neemt het college een definitief besluit.

Wethouder Ger Klein van vluchtelingenopvang zegt daarover: “De spreidingswet is aangenomen. Dat houdt in dat we moeten zorgen voor asielopvang in onze gemeente. Of anders kunnen we gedwongen worden door het Rijk. De opvang op deze plek is rustig verlopen en kan verlengd worden. Daarom geven wij de voorkeur aan deze locatie verlengen. Dit in plaats van het moeten zoeken naar een andere plek in onze gemeente.”

Over deze opvanglocatie

“Hoewel er vooraf de nodige zorgen waren, zijn er geen klachten binnengekomen. De opvang verloopt fijn en rustig. Voor de vluchtelingen én voor de Oldambtsters. Dat horen wij ook via het omwonendenoverleg waar iedereen zich voor kon én ook nog steeds kan aanmelden. Daar ben ik blij mee,” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

Het COA vangt maximaal 180 vluchtelingen op deze locatie op. Van deze 180 vluchtelingen mogen maximaal 66 een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) zijn. Dit zijn jongeren die jonger zijn dan 18 en zonder ouder(s) of verzorger(s) hier zijn. Met de nieuwe afspraken wil Oldambt geleidelijk weer terug naar 66, waarvan maximaal 50 jongens, op deze locatie. Dit omdat de internationale schakelklas (ISK) vol zit.

Foto: Gemeente Oldambt