Corona-info für Besucher/for visitors

Nederland zit momenteel in een lockdown. Noodzakelijke dingen als het kopen van levensbehoeften zijn toegestaan, maar veel locaties zijn gesloten en evenementen zijn niet toegestaan.

Voor alle actuele informatie rondom corona verwijzen wij u naar de maatregelen van de landelijke overheid.

Deutsch

Wir befinden uns derzeit im Lockdown. Geschäfte mit Waren für den täglichen Bedarf sind geöffnet, aber viele Veranstaltungsorte sind geschlossen und Veranstaltungen sind nicht erlaubt.

Alle aktuellen Informationen zu Corona finden Sie in den Maßnahmen der nationalen Regierung: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-c…

Ein Fact Sheet ist auch in deutscher Sprache erhältlich: https://www.government.nl/binaries/government/documents/leaflets/2021/03…

English

Our country is currently in a lock down. Necessary items like food can be purchased, but many locations are closed and events are not allowed.

All current coronavirus measures can be found on the website of our national goverment: https://www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19

A factsheet is also available in English: https://www.government.nl/binaries/government/documents/leaflets/2021/03…

Foto: Gemeente Oldambt