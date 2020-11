Dag van de Mantelzorg 2020

Op dinsdag 10 november 2020 is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. In Oldambt ontvangen de mantelzorgers dit jaar als blijk van waardering per post een tegoedbon voor Winschoten24.nl, samen met een chocoladeroosje beschikbaar gesteld door Chocovin.

161 mantelzorgers

In totaal staan er in de gemeente Oldambt 161 mantelzorgers geregistreerd bij Sociaal Werk Oldambt (SWO). Gert Engelkens, wethouder: “We weten hoe belangrijk de mantelzorgers in Oldambt zijn en hebben veel waardering en respect voor de mantelzorg die zij geven. Voor iemand anders zorgen, zonder daar iets voor terug te vragen, dat is geen vanzelfsprekendheid. Ik vind het heel mooi om te zien dat iemand uit betrokkenheid voor iemand anders zorgt!”

Bent u mantelzorger?

En heeft u behoefte aan ondersteuning? Of wilt u gewoon even uw verhaal kwijt? Dan kunt u contact opnemen met SWO. Voor meer informatie, kijk op: https://www.gemeente-oldambt.nl/mantelzorg en https://www.sociaalwerkoldambt.nl/.

Foto: Gemeente Oldambt