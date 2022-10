Daphna Brekveld: “Er worden zulke smerige spelletjes gespeeld”

SCHEEMDA – Ze zit er ontspannen bij, Daphna Brekveld, voormalig mede-oprichter en voorzitter van de onlangs opgeheven Bewoners Organisatie Oldambt (BOO). Zelf was ze niet op die betreffende vergadering aanwezig, evenmin de bestuursleden die opgestapt waren uit onvrede over de door Acantus uitgestippelde sloopkoers voor de Vogelbuurt in Scheemda. Op twee buurtbewoners na waren alleen vertegenwoordigers van andere huurdersorganisaties en het enig overgebleven bestuurslid aanwezig die zich liet ondersteunen door iemand van de Woonbond.

‘Smerige spelletjes’

“Wij als BOO hebben ons best gedaan om de belangen van de huurders veilig te stellen maar er worden zulke smerige spelletjes gespeeld”, vertelt Brekveld. “Men is gewoon niet open en eerlijk naar de huurders toe en van ons als BOO werd verlangd dat we onze mond moesten houden, en daar kon ik niet mee leven. Ik heb met andere bestuursleden een presentatie bijgewoond waarin getoond werd hoe de buurt er uit zou zien ná de sloop. Met straatnaam en huisnummer staan de woningen notabene op de slooplijst, met daarbij het jaar waarbij ze in de planning opgenomen zijn om gesloopt te worden én het jaar van nieuwbouw.”

“Ze waren niet blij dat ik die cijfers openbaarde,” vervolgt Brekveld, “iets waarmee ik geen enkele wettelijk opgelegde regel overtrad, ook al willen ze dat van Acantus wel graag zo naar buiten brengen. Het wordt zo gemeen en geraffineerd gespeeld, dat is gewoon niet netjes. De dag ná de opheffingsvergadering van de BOO vielen bij alle huurders van woningen die door Acantus op de slooplijst gezet zijn een uitnodiging in de bus. Daarin worden de bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst omdat ze het willen hebben over ‘verbeteringsmogelijkheden’ van hun woning, zeggen ze belangstellend te zijn naar de ‘klachten en de gebreken’ die er zijn.”

‘Verborgen agenda’

“Daar valt toch gewoon je mond van open! Al sinds jaar en dag trekken de bewoners aan de bel over lekkende, tochtende en kierende huizen, achterstallig onderhoud van top-to-bottom, maar zijn ze bij Acantus dan nooit thuis. Het is de achterliggende en verborgen agenda van Acantus die er al die jaren al voor gezorgd heeft dat de huurders letterlijk en figuurlijk in de kou gezet zijn. Als ze echt zo betrokken zijn als ze nu willen doen voorkomen, hadden ze al 15 jaar terug de woningen verduurzaamd. Maar weet je, het zijn ‘maar’ woningen voor de economisch kwetsbare laag van de Oost-Groninger bevolking, laag opgeleid, laag inkomen met lage sociale status, mensen de zich niet goed kunnen en weten te verwoorden, dat maakt me enorm kwaad.”

Brekveld: “Kijk maar eens naar de manier hoe ze die informatiebijeenkomst willen aanpakken. De bewoners van de ruim 60 woningen worden op drie verschillende dagen en telkens op drie verschillende tijdstippen per dag als het ware op het matje geroepen. Mooi in hanteerbare en manipuleerbare groepjes, de een om 09.30 uur, anderen om 10.00 uur, om 12.30 uur en weer anderen om 15.00 uur en dat op drie opeenvolgende dagen; 11, 12 en 13 oktober aanstaande. Ik weet dat er diverse huurders nu al buikpijn van hebben en er slecht door slapen, omdat ze met de situatie niet goed raad weten. Waarom niet op één avond? Op een tijdstip dat vrijwel iedereen aanwezig kan zijn, dat moet toch niet zo moeilijk te realiseren zijn. De Esborg in Scheemda is groot genoeg.”

‘Laat je niet overhalen’

“Ik zou dus zeggen.. ga hier niet mee akkoord. Laat Acantus een nieuwe datum plannen waarbij alle huurders samen aanwezig kunnen zijn. Neem in elk geval so-wie-so iemand mee als je het zelf te lastig of te moeilijk vindt, het gaat tenslotte om jouw huis. Jij leeft en woont daarin! Laat je niet overhalen om wat dan ook te ondertekenen en ga nergens zomaar mee akkoord en geef jezelf altijd een bedenktijd van drie dagen vóórdat je een definitieve stap zet.”

Foto: Daphna Brekveld