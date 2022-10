Daphna Brekveld: Huurders in Oldambt worden ‘genaaid’

OLDAMBT – “Sfeervolle twee-onder-een-kappers, met 3 slaapkamers, ruime woonkamer, keuken, kelder, aangebouwde berging, ruime tuin voor en achter en ook nog met een eigen oprit. Heel veel Nederlanders zouden zich geen moment bedenken als ze zo’n leuk optrekje konden bemachtigen”, aldus Daphna Brekveld van Huurders Belangen Oldambt (HBO). “Voor hen geen probleem hun handen uit de mouwen te steken om zo’n oude nieuwbouw uit de jaren ’50 op te knappen en het achterstallige onderhoud weg te werken. Bouwtechnisch zijn deze woningen in verrassend goede staat gebleken en is er niets mis met het casco en de fundering.”

“Dat ze tochtig zijn, kieren en op plekken lekken is niets anders dan het resultaat van het sloopbeleid van Acantus”, vertelt Brekveld. “Dat is voor hen geen verrassing en ook niet nieuw, ze hebben deze woningen niet voor niets op de slooplijst gezet. In de afgelopen decennia hebben de huurders ontelbare keren aan de bel getrokken, maar waarschijnlijk spraken ze Chinees. Het kan ook zijn dat ze tegen de dovemansoren van Acantus spraken, dat denk ik eerder. De in Veendam gevestigde woningcoöperatie hield zich doof en stom, maar was wel degelijk op de hoogte van de staat van de woningen waar zij door hun nalatigheid in vervallen waren.”

Sloopplannen onthuld

Brekveld: “Niks verduurzamen of rekening houden met de behoeften en noden van huurders, mensen met een laag inkomen die elke maand moeten buffelen om het hoofd economisch boven water te houden. Energierekeningen die al jaren door het plafond schieten, het zal ze daar in Veendam allemaal worst zijn, daar hebben ze hun eigen plan al lang getrokken. In het verleden hebben ze al grote delen van de volksbuurt geslacht, een koers die ze gewoon aanhouden. Kijk, ík heb die cijfers niet bij elkaar gefantaseerd die op de slooplijst staan die ze mij, als voormalig voorzitter van de Bewoners Organisatie Oldambt (BOO), zelf hebben gemaild. Ze vonden het niet leuk dat ik ze publiek gemaakt heb maar ze hebben het niet ontkend en kunnen dat ook niet!”

‘Verdeel-en-heers tactiek’

“Al in 2018 is in een een-tweetje tussen Acantus en de Huurdersorganisatie Scheemda (HOS) al besloten dat er een deel van de woningen gesloopt zullen worden en alleen de bewoners hiervan worden uitgenodigd om te praten ‘over de klachten en gebreken van hun woningen’. Het is een geraffineerde verdeel-en-heers tactiek, om juist alleen deze bewoners in kleine groepjes verdeeld op het matje te roepen en te laten bevestigen wat ze allang weten, de bewoners wordt een smerige loer gedraaid, het is gewoon heel smerig en sneaky“, vindt Brekveld.

Portemonnee groeit niet mee

“Wat ze willen is dat de bewoners door het uiten van hun klachten in de opgezette val trappen, want daarmee onderbouwen en bevestigen ze de door Acantus geplande koers dat het te kostbaar is om de woningen te verduurzamen tot energielabel A. Slopen is dan hun goedkopere alternatief. Dat is in eerdere presentaties waarbij ook de BOO aanwezig was al zo uitgesproken en op mijn vraag of die nieuw te bouwen -veel kleinere en duurdere- woninkjes ook onder de aftoppingsgrens van 633 euro gebouwd gingen worden werd ontkennend geantwoord. Veel huurders hebben nú een huur die 400 tot 200 euro onder de 633 euro ligt, zij komen geheid in financiële problemen, hun portemonnee groeit namelijk niet mee.”

‘Huurders worden genaaid’

“Dat er een nieuwe en energiezuinige woning voor hen klaar staat zoals vroeger in een project in Appingedam is niets anders dan fantasie en wishfull thinking, ze worden keihard genaaid, de huur van een nieuwbouwwoning wordt veel hoger dan van de huidige woningen. Mijn advies is en blijft: ga níet in op de uitnodiging, ga eerst met elkaar in Buurtoverleg en bepaal je eigen koers. Stel je eigen klachten en wensenlijst op en laat ze eerst maar eens op korte termijn met het isoleren van daken, muren en vloeren beginnen. Laat je stem horen door niet heen te gaan, laat je niet verleiden en hou je kaken op elkaar. Teken niets, vorm met een paar buren een bewonerscommissie, je bent als huurders veel sterker dan je denkt, je hebt rechten, gebruik die!”

Foto: Ingezonden