De Leo Media opent kantoor in Winschoten

WINSCHOTEN – Online marketingbureau De Leo Media opent binnenkort haar deuren aan het Burgemeester Schönfeldplein 17 in Winschoten. Het marketingbureau specialiseert zich in het verzorgen van sociale media kanalen en marketingactiviteiten voor bedrijven door het hele land. Toch zit het grootste deel van de klanten in Winschoten en Groningen.

“We zijn in 2019 gestart met De Leo Media. Een jaar later begon corona en dat vonden wij en onze klanten erg spannend. Bij iedere maatregel of lockdown ging alles weer over de kop en stonden we klaar om voor iedere klant weer wijzigingen door te voeren. We zijn blij dat alle ondernemers weer volop aan de slag kunnen met hun bedrijf.”

Van thuiswerkplek tot eigen kantoor

“Ondanks corona bleef De Leo Media groeien waardoor we begin dit jaar de keuze hebben gemaakt voor een eigen kantoorpand. In het begin hebben we allemaal vanuit huis gewerkt maar we merken dat we nu toe zijn aan een eigen plek waar online marketing, drukwerk en fotografie samenkomt op één locatie.”

“Wij werken veel samen met Martin Kok van OnlineBouwers.nl en we wisten dat zij het pand aan de Burgemeester Schönfeldplein 17 in Winschoten gingen verlaten voor iets groters. De perfecte plek voor ons bedrijf! Aan de rand van het centrum maar toch voldoende parkeergelegenheid voor de deur. Het was een grote stap maar we zijn enorm blij met deze keuze!”

“We krijgen per 1 september de sleutel van het pand. OnlineBouwers.nl gaat de gevelreclame voor ons verzorgen. Er komt een andere vloer in en we gaan het kantoor een moderne uitstraling geven. We kunnen niet wachten tot we aan de slag mogen! We streven ernaar om in september of begin oktober volledig over te kunnen in het nieuwe pand. En daar gaan we natuurlijk een mooi feestje van maken!”

Foto: De Leo Media