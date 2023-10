Je zoon is ‘s ochtends voor het naar school gaan opstandig, je hebt gehoord over DigiD maar je weet niet precies wat je ermee kunt óf je hebt geen geld voor zwemlessen voor je dochter. Soms heb je hulp nodig, maar je weet niet waar je die kunt vinden.

Wilma en Marzanna van ‘De Vraagbaak’ helpen je graag met vragen die jou bezighouden en waar je zelf niet uitkomt. Je kunt binnenlopen zonder afspraak. Deze hulp is vrij toegankelijk en gratis.

“We zijn op 10 scholen in Oldambt fysiek aanwezig en hebben in de scholen een eigen ruimte”, vertelt Marzanna namens het team van de ‘De Vraagbaak. “Iedereen met een hulpvraag kan gewoon naar binnenlopen, zonder een afspraak te maken. Je hoeft hiervoor niet persé schoolgaande kinderen te hebben, ook mensen uit de buurt zijn welkom. De vragen die wij krijgen zijn divers. Vorige week kwam er iemand binnen die lekkage in zijn woning had, hij durfde zelf niet met de woningstichting te bellen, dus toen hebben we dat samen gedaan. Gisteren kwam er iemand die hulp nodig had om een regeling te treffen met de energieleverancier. Ook dit hebben we samen geregeld. Of er komt een moeder die logopedie wil regelen voor haar kind, samen zoeken we dan naar de mogelijkheden.”

“Vaak is één gesprek voldoende om iets te regelen of uit te leggen”, vervolgt Marzanna. “Er zijn ook mensen die meerdere gesprekken nodig hebben om een probleem op te lossen. Wat we vaak zien is, dat als mensen goed geholpen zijn, ze een volgende keer makkelijker terugkomen met een andere vraag. Het voordeel van De Vraagbaak is dat mensen met allerlei vragen bij ons aan kunnen kloppen, of het nu gaat om een luisterend oor, een probleem met een kind of een vraag over instanties als de belastingdienst, woningstichting of energieleverancier. De Vraagbaak is overigens niet alleen voor ouders en buurtgenoten, ook kinderen en leerkrachten kunnen bij ons terecht. We merken dat steeds meer inwoners ons weten te vinden.”

Heb jij een vraag over persoonlijke omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van toeslagen, het invullen van formulieren, het voeren van (lastige) telefoongesprekken of over opvoeding? In de gemeente Oldambt zijn ervaringsdeskundigen en organisaties die kunnen helpen. We hebben deze vrij toegankelijke hulp gebundeld op een pagina op onze website. Niet alleen voor algemene vragen, maar ook voor hulp bij verslaving, hulp bij schulden of hulp bij ruzie en spanningen thuis kun je hier instanties vinden die jou wellicht kunnen helpen.

Foto: Gemeente Oldambt