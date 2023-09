Dinsdagmiddag 19 september locaties gemeente Oldambt gesloten

Dinsdag 19 september 2023 zijn vanaf 12.00 uur alle locaties van de gemeente Oldambt gesloten voor bezoekers. Dit geldt voor het gemeentehuis aan de Johan Modastraat, de locatie aan de Garst en ook het afvalbrengstation aan de

B. Haitezemastraat in Winschoten. De volgende dag zijn de normale openingstijden weer van toepassing.

Een woordvoerder van de gemeente zegt daarover: “We snappen dat dit vervelend is voor onder andere onze inwoners, maar we doen dit met een goede reden. De middag van 19 september willen we met elkaar werken aan onze organisatie. Zodat die beter aansluit op de grote opgaven die op ons bord liggen. Dit vinden we zo belangrijk, dat we bij hoge uitzondering onze deuren een middag dicht doen.”

In geval van nood; bel!

In geval van nood, bijvoorbeeld een verstopt riool, is de gemeente wel telefonisch bereikbaar via (0597) 48 20 00.

Foto: Gemeente Oldambt