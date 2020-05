Doe mee aan het online EBG Kenniscafé

In deze coronatijd gaan we steeds meer online. Hoe speelt u hier als ondernemer zo goed mogelijk op in? Bent u online goed zichtbaar en vindbaar?

Online EBG Kenniscafé

Economic Board Groningen (EBG) organiseert over dit onderwerp een online kenniscafé op vrijdagochtend 5 juni (van 10.00 tot 11.00 uur). Creatief digitaal bureau Frissekom uit Groningen laat aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe u een online verdienmodel kunt opzetten. Dit kan bijvoorbeeld een webshop, app, webinar of online training zijn. Ook is er ruimte om vragen te stellen en dieper in te gaan op de mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Aanmelden

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via www.economicboardgroningen.nl/5juni.

Foto: Gemeente Oldambt