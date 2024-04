Doortrappen Groningen organiseert voorlichtingsactiviteiten in Oldambt

Een goede fiets is de basis om veilig op pad te gaan. Doortrappen Groningen organiseert op 4 en 17 april in de gemeente Oldambt voorlichtingsactiviteiten om weer veilig met de fiets op pad te gaan. Tijdens deze actie voert de Fietsersbond fietschecks uit en controleert of fietsen voldoen aan alle veiligheidspunten.

De fietscheck en voorlichting over fietsspiegels worden georganiseerd door de Fietsersbond en zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Groningen. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen om gezondheid te bevorderen en ongevallen te voorkomen.

Fietscheck & fietsspiegels

Tijdens dit evenement kun je je fiets laten controleren door de Fietsersbond. Overweeg je een nieuwe fiets? Dan krijg je tips voor de aanschaf van de juiste fiets. Ook vertelt de Fietsersbond tijdens dit evenement je alles over fietsspiegels, een achteruitkijkspiegel die je monteert op het stuur van je fiets. Veilig en handig voor mensen die niet zo goed meer over hun schouder kunnen kijken. Bovendien maken aanwezige senioren kans op een gratis fietsspiegel.

E-bike uitgelicht

Tijdens deze bijeenkomst staat de elektrische fiets centraal. Zo geven de docenten van de Fietsersbond handige informatie over de verschillende elektrische fietsen die er zijn en waar je op moet letten bij de aanschaf van een e-bike. En geven zij tips over hoe je veilig fietst op een e-bike. Ook kan er worden meegedaan aan een verkeersquiz of een fietsparcours met eigen e-bike.

Wanneer

04-04 | Start Doortrappenseizoen:

13:00 uur – 16:00 uur: Fietscheck, e-bike uitproberen en gratis fietsspiegel

13:00 uur – 16:00 uur: 2 Bijeenkomsten ‘Stevig op de pedalen’

Locatie: Winschoten, PrengerHoekman

17-04 | 13.00-16.00 | E-Bike uitgelicht Fietsersbond

Locatie: Rietkraag, Oostwold

Opgave voor beide activiteiten kan via https://www.verkeerswijzergroningen.nl/agenda/ externe-link-icoon

Doortrappen in Groningen

Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen eraan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen. Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl externe-link-icoon .

Foto: Gemeente Oldambt