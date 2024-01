Drie finalisten Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024 zijn Ron Haans, Verbidak en Winteb

De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024 heeft drie finalisten bekend gemaakt. De drie finalisten zijn in willekeurige volgorde Ron Haans, Verbidak en Winteb uit Winschoten. De drie finalisten maken kans om op 8 februari de ‘Ondernemersprijs Oost-Groningen 2024’ in de Klinker in Winschoten in de wacht te slepen. De drie Oost-Groninger ondernemers hebben zich onderscheidend gemanifesteerd op het gebied van ondernemerschap, innovatie, werkgelegenheid/economie en maatschappelijke betrokkenheid in de regio Oost-Groningen.

Er zijn dit jaar maar liefst 28 bedrijven genomineerd voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen, waarvan de jury drie finalisten heeft uitgekozen. De jury zegt daarover: “Met een veelheid aan kwaliteit in de regio was het een moeilijke, maar ook een mooie opdracht om drie finalisten uit te mogen kiezen.” Op donderdagavond 8 februari 2024 vindt de finale plaats en weten we wie de ‘De Gouden Toekomst’ wint. Dit bronzen kunstwerk is speciaal voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontworpen door kunstenares Erlinde Stephanus.

Jury

De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2022 bestaat uit:

Karel Groen (voorzitter), directeur Eems Dollard Regio (EDR)

Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt

René Luinstra, voorzitter Ondernemerskring Oost-Groningen

Annemarie Hannink, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen

Joyce Walstra, voorzitter MKB Noord

Ondernemersprijs Oost-Groningen

Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. Het doel van de tweejaarlijkse prijs is het stimuleren van de regionale bedrijvigheid. Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Oldambt en leden van de Ondernemerskring Oost-Groningen, kunnen zich (laten) nomineren voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen.

Foto: Gemeente Oldambt