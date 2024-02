Drukbezochte informatieavond in ’t Trefpunt over schadeafhandeling en versterking in Oldambt

Op 22 januari vond er in ‘t Trefpunt een goed bezochte informatieavond plaats, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met het IMG en de NCG. Deze avond bood inwoners de gelegenheid om bijgepraat te worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot schadeafhandeling en versterking in Oldambt, en om hun persoonlijke vragen en zorgen te delen. Verschillende sprekers, waaronder de burgemeester, gaven inzicht in de belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zoals de parlementaire enquête en het besluit om de gaswinning te stoppen.

Tijdens de avond werd ook de nadruk gelegd op de ondersteuning die de gemeente biedt aan inwoners met betrekking tot aardbevingsproblematiek. Er werd uitgebreid gesproken over de complexiteit rondom schade, versterking en de bestaande onduidelijkheid. Onderwerpen als gestapelde mijnbouw, de rol van de NCG en de verbeterde schadeafhandeling door de IMG werden besproken. Ook werd er gesproken over verdere samenwerking met de IMG en NCG, het plan van aanpak voor Drieborg, en de gebiedsversterking met speciale aandacht voor leefbaarheid en gebiedsontwikkeling. Deze gebiedsontwikkeling heeft betrekking op Nieuwolda, ‘t Waar en Nieuw Scheemda.

Het uitgebreide verslag van de avond lees je op deze pagina.



Foto: Gemeente Oldambt