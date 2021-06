Durandus Takens uit Winschoten in zonnetje met donatie

WINSCHOTEN – Durandus Takens uit Winschoten is in het zonnetje gezet voor zijn bijzondere inzet als vrijwilliger in de provincie Groningen.

De afgelopen jaren heeft Takens zich actief ingezet voor verschillende goede doelen, activiteiten en verenigingen. Zo is hij medeoprichter van toneelclub Toneel 82 in Midwolda, waar hij ook bestuurslid en vrijwilliger was. Daarnaast was hij zeer actief in verschillende functies bij Tennisclub Niekse Meppers en voetbalvereniging MOVV. Veel mensen uit de omgeving kennen Durandus ook als bestuurslid van ijsbaanvereniging Eigen Kracht, waar hij al sinds 1991 bij betrokken is.

‘Wat een leuke verrassing!’

Om de betrokken vrijwilliger in het zonnetje te zetten, overhandigde Ars Donandi een cheque van 2.500 euro om door te geven aan een goed doel. “Wat een leuke verrassing! Ik heb goed nagedacht over wie ik hier blij mee kan maken”, vertelt Takens. De Winschoter besloot het bedrag te verdelen over voetbalvereniging MOVV, tennisvereniging Niekse Meppers en ijsbaanvereniging Eigen Kracht. “Deze zet zich iedere winter in voor de schaatsliefhebbers uit Midwilda en de wijde omgeving!”

De kunst van het geven

Ars Donandi zorgt er al 25 jaar voor dat geld vanuit fondsen terecht komt bij lokale en landelijke goede doelen. Met dat geld kunnen ze dan goede dingen in de samenleving ondersteunen, bijvoorbeeld natuurbehoud, cultuur of het levensgeluk vergroten van kinderen, die nooit op vakantie gaan. Om het 25-jarige jubileum te vieren, doet de stichting deze maand in iedere provincie een schenking van 2.500 euro.

Foto: Bart Lindenhovius