Een oude thermometer of barometer in huis? Pas op met kwik!

De GGD roept mensen daarom op hun oude barometers, thermometers of bloeddrukmeters in te leveren. In oude thermometers, bloeddrukmeters en barometers kan namelijk kwik zitten. Als zo’n meter kapot valt, rollen en stuiteren de bolletjes kwik naar alle kanten. Die bolletjes zijn zo klein dat ze moeilijk zelf op te ruimen zijn. De bolletjes die blijven liggen, verdampen langzaam tot kwikdamp. Daar kun je erg ziek van worden.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Bij de GGD merken ze dat er mensen zijn die nog een thermometer of barometer met kwik in huis hebben. Én dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een kat die een barometer van een kastje stoot of iemand die de thermometer per ongeluk tegen de rand van de wasbak stuk stoot….de kans lijkt misschien klein, maar in de praktijk gebeurt het toch.

Voorkom hoge kosten

Vooral in een barometer zit veel kwik en het is heel moeilijk om dat op te ruimen als de barometer lekt of valt. Meestal moet er een professioneel schoonmaakbedrijf komen. Vaak moet de vloerbedekking of het laminaat er helemaal uit en moeten er veel spullen weg. De schade is altijd groot en kan oplopen tot tienduizend euro. En dan is er nog de ongerustheid die zo’n ongelukje veroorzaakt, vooral als er kleine kinderen in huis zijn.

Breng kwik naar het chemisch afval

Voorkom ongelukken met kwik. Heeft u oude barometers, thermometers of bloeddrukmeters in huis? Verpak ze dan in dubbel plastic en breng ze naar het chemisch afval bij het afvalbrengstation.

Op de website GGD leefomgeving.nl kunt u meer lezen over dit onderwerp.

Foto: Gemeente Oldambt