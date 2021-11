Ekoplaza Winschoten al weer 1 jaar in nieuwe handen

WINSCHOTEN – Sinds 1 november 2020 hebben Saskia Uittien en Alidus Hofsteenge het stokje overgenomen en zijn zij de trotse eigenaren van Ekoplaza Winschoten. Vanwege corona is er bij de overname weinig ruchtbaarheid aan gegeven maar nu vonden zij dat het tijd was om het te vieren.

“Blij zijn we dat we deze stap hebben genomen, met ons fijne en gezellige team waar we op kunnen vertrouwen. Vooral in het begin hadden we hun steun hard nodig en gekregen. Nu een jaar later kunnen we zeggen dat het een succesvolle overname is geweest, dat we elke dag met veel plezier in onze winkel staan, genieten van het leuke contact met onze klanten. En we hébben leuke klanten!

Wekelijks hebben we nieuwe producten om onze klanten beter van dienst te zijn, ze uit te dagen nieuwe, gezondere, lekkerder producten te proberen. Dagelijks zijn we bezig met duurzaamheid, gezondheid, leefomgeving, klimaat en alles wat leeft. Ons uitgebreide assortiment bestaat uit 100% biologische levensmiddelen, duurzame nonfood en natuurlijke drogisterij artikelen. Met ons team zetten we voor onze klanten met veel plezier een extra tandje bij, hebben we nog echt contact en voorzien we hen desgevraagd van deskundig advies.

Om ons jubileum te vieren hebben we komende week een paar extra aanbiedingen waar we onze klanten blij mee willen maken. En natuurlijk vieren we dit ook met ons team met een gezellig feestje onder ons.”

Foto: Ekoplaza Winschoten