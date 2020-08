Op dinsdag 25 augustus vindt een extra raadsvergadering plaats over (het testen van) de biomassa-installatie bij zwembad De Watertoren. De vergadering begint om 20.00 uur in Halte Democratie. In verband met de maatregelen betreffende corona wordt er geen publiek toegelaten. U kunt de agenda en de vergadering bekijken op de site van de gemeenteraad.

Foto: Gemeente Oldambt